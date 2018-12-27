شؤون فلسطينية

د. أبو هولي يرفض إدراج (أونروا) في قائمة مركز سيمون للأعمال المُعادية للسامية

د. أبو هولي يرفض إدراج (أونروا) في قائمة مركز سيمون للأعمال المُعادية للسامية
رام الله - دنيا الوطن
اكد أحمد د. أبو هولي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أن إدراج وكالة الغوث الدولية (أونروا)، في قائمة نهاية العام لمركز (سيمون فيزنتال) في أمريكا، لأسوأ عشرة أعمال معادية للسامية في أنحاء العالم، تحريض على الوكالة، وامتداد للحملة المعادية التي تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية ضد (أونروا)؛ لإنهاء دورها من خلال تجفيف مواردها.

وحث أبو هولي في بيان صحفي صادر عنه اليوم، الدول المانحة على تقديم الدعم المالي لوكالة (أونروا).

وأوضح د. أبو هولي، أن (أونروا) وكالة أممية يحكم عملها ميثاق الأمم المتحدة ومبادئها السامية، وتمارس عملها وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302 في إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وتلتزم في برامجها التعليمية بالمنهاج التعليمي للدولة المضيفة للاجئين، مستنكراً اتهام المركز لـ (أونروا) باستخدام منهج دراسي يروج لمعاداة السامية، ورفضها تدريس الهولوكست.

ورفض زج مركز (سيمون فيزنتال)، لـ (أونروا) بقوائمها لمعاداة السامية أو ربطها بالعنصرية، لافتاً إلى أن المركز الذي يقوده جماعات يهودية، يهدف من وراء خطوته تشويه صورة (أونروا) أمام العالم لوقف تمويلها، وإنهاء دورها كمدخل لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وإسقاط حق العودة لفتح الطريق  أمام حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتجسيد يهودية دولتها.

وأكد د. أبو هولي، أن حملة العداء المحمومة التي تستهدف (أونروا) لن تنطلي على المجتمع الدولي، الذي أكد دعمه للوكالة  وتمسكه بتفويضها في استمرار عملها لحين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقاً لما ورد في القرار 194.

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