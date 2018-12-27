محافظة أريحا: هناك فرص استثمارية بالمحافظة خاصة بمجالي الزراعة والسياحة





جاء ذلك خلال لقاء ظهر اليوم وفد اتحاد رجال الاعمال الفلسطيني التركي في مقر المحافظة وسط المدينة بحضور تيسير حميدي رئيس الغرفة التجارية الزراعية الصناعية بالمحافظة وسالم غروف رئيس بلدية اريحا وعدد من اعضاء مجلس ادارة الغرفة بالمحافظة ورجال الاعمال والمستثمرين بالقطاع الخاص في المحافظة.



واشارالمحافظ ابو العسل ان وجود تسهيلات وبنى تحتية ملائمة للاستثمار بالمحافظة خاصة القطاع الفندقي والسياحي والاستثمار الزراعي خاصة مجال النخيل, واشاد المحافظ بدور رجال الاعمال والقطاع الفلسطيني الخاص مؤكدا دورهم النضالي والريادي في بناء الاقتصاد الوطني واهمية تكامل الدور بين القطاع العام والخاص واشاد ابو العسل بالعلاقات التجارية بين فلسطين وتركيا والتسهيلات التي قدمتها تركيا الصادرات والسلع الفلسطينية .



واوضح عيسى الخواجا رئيس الوفد الضم الى حجم التعاون بين رجال الاعمال الاتراك والفلسطينيين والى وجود فرص استثمارية واعدة والى رغبة جادة من الاصدقاء الاتراك قي زيادة حجم التبادل التجاري والدعم للاتقصاد الوطني الفلسطيني.



واوضح حميدي رئيس الغرفة ل"وفا" ان الضاعة والسلع الفلسطينية تحظى بسمعة جيدة في الاسواق التركية ولمسنا رغبة جادة من الاصدقاء والاشفاء في تركيا في المساعدة والدعم الى جانب اعطاء افضلية واعقاءات ضربية على السلع الفلسطينية واضاف انه يقدر تصدير التمور وخاصة "المجول" الف طن سنويا من اريحا والاغوار نظرا لجودة المنتج الفلسطيني والتسهيلات التركية.



وقام الوفد الضيف بجولة على المنطقة الصناعية بالمحافظة وزيارة مصنع التمور وعدة اماكن سياحية حيث اقامت الغرفة التجارية بالمحافظة مادبة غذاء على شرف الوفد.



وتجدر الاشارة أن الوفد الضيف يحل ضيفا على ديوان الرئاسة وحظى بلقاء الرئيس محمود عباس وجولات استكشافية شملت محافظات رام الله وبيت لحم والخليل وقلقيلية وجنين واريحا والاغوار, ومن المقرر ان ينهى الوفد زيارته للفلسطيني بزيارة ضريح الشهيد الرئيس الراحل ابو عمار يوم السبت القادم.



رام الله - دنيا الوطنأكد جهاد ابو العسل محافظ اريحا والاغوار على وجود فرصاستثمارية واعدة في محافظة اريحا والاغوار خاصة مجالي الزراعة والسياحة الى جانب وجود مدينة صناعية على اراضي المحافظة مشيرا ان القيادة السياسية والحكومة تشجع الاستثمار وتوفر الحوافز والتسهيلات اللازمة.