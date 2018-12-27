شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: تطبيق عدة أنظمة لتطوير الخدمات الصحية للمرضى

الصحة بغزة: تطبيق عدة أنظمة لتطوير الخدمات الصحية للمرضى
رام الله - دنيا الوطن - نهى مسلم
أوضح أ. سائد أبو عطا، مدير دائرة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمستشفيات بوزارة الصحة بغزة، أنه تم تنفيذ نظام الرعاية النهارية "اليومية" بما يتعلق بجراحات اليوم الواحد، والغسيل الكلوي، وبعض الجراحات النسائية، وجرعات الأورام والحقن بالافاستين.

ويتلقى المريض الخدمة الجراحية في نفس اليوم ويغادر، والتى يصل عددها (17 ألف خدمة شهريا)، وذلك في مستشفيات الشفاء وناصر وبيت حانون والرنتيسى وشهداء الأقصى والعيون، على أن يتم استكمال نظام الرعاية النهارية في باقي التخصصات والمستشفيات خلال العام القادم.

وأكد أنه بصدد إصدار النسخة الثانية لدليل سياسات واجراءات خدمات المرضى في مستشفيات وزارته، والذى يتضمن توثيق وتفصيل الإجراءات المتبعة بأقسام خدمات المرضى داخل المستشفيات؛ لتنظيم العمل وضمان جودته في شتى جوانبه، وتوحيد إجراءات العمل المبنى على أسس علمية.

توثيق الجرائم الإسرائيلية

ونوه إلى أنه ومع بداية مسيرات العودة في الثلاثين من آذار/ مارس الماضى، عملت أقسام خدمات المرضى على تسجيل وتوثيق الجرائم الإسرائيلية بحق قطاع غزة، من خلال فرق مشكلة منوطة بتوثيق الجرائم في كافة المستشفيات لتوثيق المعلومات الكاملة للإصابات التي تصل للمستشفيات، وإجراء المقابلات الأولية مع الإصابات الخطرة.

وبين أ. أبو عطا بأنه تم تعديل شاشات تسجيل وصول مريض للطوارئ للحالات القضائية لتتلاءم مع المهام الجديدة لخدمات المرضى لإدخال البيانات التفصيلية المتعلقة بالإصابات، والتي مكنت وزارته من إصدار تقارير دقيقة تتحدث لحظة بلحظة حول الاعتداء على مسيرات العودة، الى جانب تعديل عدد من الاجراءات والسياسات لتسهيل خدمات مصابي مسيرة العودة (كالعلاج، والتقارير، والتحويلات).

استحداث نظام الطوارئ

وأكد أ. أبو عطا على استحداث وتطوير نموذج الطوارئ الجديد بالتعاون مع معهد الصحة العامة الفلسطيني ليرصد الحوادث أهمها(حوادث الطرق، إصابات العمل، أحداث الأقصى، الانتحار، الغرق، التسمم وغيرها)، بحيث يوفر الحد الأدنى من البيانات المطلوبة على المستوى الوطني للتخطيط وتطوير المنظومة الصحية، وذلك بمساهمة فريق خدمات المرضى بالمستشفيات.

وأشار إلى تطبيق هذا النموذج في المستشفى الاندونيسي مع بدايات العام 2018 وتم تطبيقه في مجمع ناصر من بداية تشرين الثاني/ نوفمبر 2018م على أن يتم تقييم التجربة خلال الربع الأول من العام القادم، ومن ثم تطبيقها في باقي المستشفيات.

نظام الأرشفة الإلكترونية

وأشار إلى تطبيق نظام الأرشفة الإلكترونية المركزي عبر الويب إلى جانب السجلات الورقية، وذلك في معظم المستشفيات الحكومية، وذلك لتسهيل الإجراءات الإدارية والحد من تكدس الملفات الورقية وزيادة مساحة الأرشيف الطبى وسهولة الحصول على المعلومة.

كما تم تطبيق نظام سجل العمليات المحوسب، بما يشمل سجل العمليات في مستشفيات الشفاء وناصر وبيت حانون والاندونيي.

وعلى صعيد العمل المالي بالمستشفيات، ذكر أ.أبو عطا بأنه الانتهاء من اعداد الدليل الارشادي لعمل أقسام الحسابات فى مستشفيات وزارة الصحة، وإعداد معايير تقييم الأداء بما يتناسب مع دليل الإجراءات الإرشادى.

كما تم تنظيم زيارات ميدانية للمستشفيات بواقع 12 زيارة خلال عام 2018 بهدف تطوير الاداء وتوحيد إجراءات العمل داخل المستشفيات.

و بين التقرير بأنه تم المشاركة مع وحدة الحاسوب والشبكات فى انجاز حوسبة الالتزامات المالية، ومتابعة تطبيق تعرفة الخدمات الصحية، والتواصل مع أصحاب العلاقة لحل العديد من الاشكاليات فى تعرفة الخدمات الطبية.

كما تم متابعة الالتزامات المالية فى المستشفيات وتوجيه العاملين فى أقسام الحسابات للمتابعة الجيدة من أجل التواصل مع المرضى لتسديد ذممهم المالية، وتفعيل العديد من التعميمات السابقة التي تفيد في سرعة تسديد الذمم المالية للمرضى.

خطط تطويرية

وحول الخطط التطويرية، أوضح أ. أبو عطا بأنه جارٍ استكمال تطبيق الأنظمة المحوسبة أبرزها (سجل العمليات، الرعاية النهارية، الملف الطبي المحوسب).

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