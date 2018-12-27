المدلل: الاحتلال يُماطل في تنفيذ التفاهمات الأخيرة

خاص دنيا الوطن - آن العقاد



قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل: إن الاحتلال الإسرائيلي لا زال يماطل في تنفيذ التفاهمات الأخيرة المتعلقة بالتهدئة، والتي تم التوصل إليها برعاية مصرية وأممية.





وأوضح المدلل، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن المصريين على إطلاع بكافة تجاوزات الاحتلال الإسرائيلي، بمسيرات العودة في الجمعة الماضي وما سبقه.





وأضاف المدلل: "الفصائل أعطت الفرصة للمصريين للضغط على الاحتلال للانصياع لتفاهمات التهدئة الأخيرة، في حين أن الاحتلال لم يُنفذ ما هو مطلوب منه بهذا الخصوص".



