مزهر: الحق الفلسطيني لن يُخضع للمساومة والمقاومة تحدد أشكال المواجهة

خاص دنيا الوطن - آن العقاد

قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، جميل مزهر: إنه يجب ألا يُخضَع الحق الفلسطيني المتمثل في مقاومة الاحتلال، والذي كفلته كافة القوانين، للمقايضة والمساومة.







وأوضح مزهر، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أنه يمكن لفصائل المقاومة الفلسطينية، أن تقرر شكل المقاومة وتوقيتها والأدوات والوسائل المستخدمة، انطلاقاً من مصالح شعبنا الفلسطيني.





وأضاف مزهر: "الاحتلال يحاول مواصلة الحصار والإغلاق والعدوان على الشعب الفلسطيني، وهذا الشعب لا يوجد أمامه سوى مواصلة الكفاح والمقاومة بكافة أشكالها، وعلى قاعدة أن المقاومة تحدد القوة والشكل".





وتابع: "يمكننا أن نستخدم المقاومة المسلحة، ونحن من نقرر أشكال المقاومة ووسائلها باعتبارها حق للشعب الفلسطيني"، منوهاً إلى أن الاحتلال يسعى لفرض حكم إداري ذاتي في الضفة الغربية، ودولة في غزة.





وأكمل: "هناك مشاريع مشبوهة، يحاول الاحتلال تطبيقها وتنفيذها بدعم أمريكي، ويجب أن نتصدى لها، ولن نسمح بأن تمر هذه المشاريع".



