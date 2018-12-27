أبو ردينة: الاستيطان بالضفة سيزول كما أُزيلت مستوطنات غزة

رام الله - دنيا الوطندان نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، الموجة الاستيطانية الاسرائيلية الجديدة، والتي كان آخرها المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة العربية.وقال أبو ردينه في تصريح له اليوم الخميس، "إن الاستيطان جميعه غير شرعي في جميع الأراضي الفلسطينية، حسب قرارات الشرعية الدولية، وخاصة قرار مجلس الامن (2334) الذي اكد على مخالفة الاستيطان للقانون الدولي وعدم شرعيته، وسيزول في جميع الاراضي الفلسطينية، كما أزيلت مستوطنات غزة"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وأضاف: "إن إصرار إسرائيل على الاستمرار في سياسة الاستيطان، يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية، تتجاهل كلياً إرادة المجتمع الدولي، وتضرب بعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية، مما يتطلب تدخلاً دولياً فورياً لتوفير الحماية لشعبنا".وأكد أبو ردينة، أن الشعب الفلسطيني، وقيادته برئاسة الرئيس محمود عباس، صامدون متمسكون بأرضهم، مهما فعلت إسرائيل، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.