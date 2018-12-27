شؤون فلسطينية

مقتل شابة في حادثة إطلاق نار بالرملة

مقتل شابة في حادثة إطلاق نار بالرملة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن في مستشفى صرفند مساء اليوم الخميس، عن مقتل شابة (30 عاماً) من مدينة الرملة، متأثرة بالجروح الحرجة، التي أصيبت بها في حادثة إطلاق نار.

وفي وقت سابق مساء اليوم، أعلنت مصادر طبية، إصابة الشابة بجروح وصفت بالخطيرة جداً، وذلك في جريمة إطلاق نار، حيث نقلت على وجه السرعة إلى المستشفى، حيث أقر الطاقم الطبي وفاتها، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

ووفقاً لبيان صادر عن الشرطة، فإنها تلقت بلاغا عن جريحة جراء إطلاق نار في الرملة، حيث وصل عناصر من الشرطة إلى مكان الجريمة، وعثروا على شابة داخل مركبة وهي مصابة بجروح بالغة جداً، بعد تعرضها لإطلاق نار في الرأس.

وبحسب التحقيقات الأولية للشرطة، فإن الشابة خرجت بساعات المساء من منزل متواجد في شارع (أينشطاين) في المدينة، وكانت تعتزم السفر في مركبتها، عندها تعرضت لوابل من الرصاص، ما أدى إلى إصابتها بجروح حرجة.

تصاعد جرائم القتل في اللد والرملة

وقبل نحو أسبوعين، قتل 3 مواطنين عرب في حوادث إطلاق نار وقعت في مدينة اللد، فيما أصيب شخص رابع بجروح وصفت بالمتوسطة. 


في الجريمة الأولى قتل جدوع الزبارقة (38 عاماً) وزوجته آمنة (37 عاماً)، جراء إطلاق نار في اللد، حيث عثر عليهما، وهما في حالة حرجة داخل مركبة، وأقر الطاقم الذي وصل لمكان الجريمة وفاتهما.

وبعد أقل من ساعتين على حادثة القتل الأولى، قتل علي الأعسم أبو ريحان (30 عاماً)، عقب شجار، تخلله إطلاق نار، وبحسب المعلومات الأولية، فإن القتيل لم يكن المستهدف بإطلاق الرصاص الذي أصيب به شخص آخر.

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