والدة الجندي أرون شاؤول: أؤمن أن ابني ما زال حياً

رام الله - دنيا الوطنأعربت والدة أرون شاؤول الجندي الاسرائيلي المحتجز لدى حركة حماس بقطاع غزة، مساء اليوم الخميس للصحافة، عن إيمانها بأن ابنها أرون ما زال حياً، وأن الحكومة الإسرائيلية، تُخفي المعلومات عن العائلة.وبحسب صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، قالت "زهافا شاؤول" في ذكرى ميلاد ابنها الخامس والعشرين: "إن وزير الجيش السابق، موشيه يعلون، ورئيس الأركان السابق بيني جانيتس، فشلوا، ولم يفعلوا أي شيء لاستعادة ابني من غزة".ووفقاً للصحيفة، هاجمت السيدة شاؤول، رئيس الوزراء نتنياهو، واتهمته بإخفاء معلومات عنها، تخص حياة ابنها أرون"، متسائلة: "قل لي يا سيادة رئيس الوزراء، هل علي التوجه إلى المحكمة العليا، حتى أحصل على المعلومات عن ابني".وأضافت والدة الجندي: "أدعو رئيس الوزراء نتنياهو، للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس بغزة، قبل إجراء الانتخابات العامة في إسرائيل".وتابعت: "بعد مرور أربع سنوات، أريد ابني، أنتم تخليتم عنه، وطالما أنكم تتخلون عن جنود الجيش الإسرائيلي، سيتخلى الجنود عنكم".وختمت السيدة شاؤول بالقول: "لدي وجع بالقلب، وكل يوم يزداد، وكل ما أخفوا عني المعلومات، تزداد قناعاتي بأن ابني أرون ما زال حياً".