دولي

الكنيست يُوافق على تحويل ملايين الشواكل لتعزيز الأمن بالضفة

الكنيست يُوافق على تحويل ملايين الشواكل لتعزيز الأمن بالضفة
رام الله - دنيا الوطن
وافقت اللجنة المالية في الكنيست الإسرائيلي، صباح الخميس، على تحويل عشرات الملايين من الشواكل؛ لتعزيز الأمن والاستيطان في الضفة الغربية.

وقالت القناة السابعة الإسرائيلية، إن القرار جاء بعد سلسلة العمليات الفلسطينية بالضفة الغربية، ما كشف الخلل في أمن المستوطنات.

وتشهد مناطق الضفة الغربية، حالة من التوتر، إثر المواجهات التي تندلع بشكل يومي بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

 


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