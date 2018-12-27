الكنيست يُوافق على تحويل ملايين الشواكل لتعزيز الأمن بالضفة













وتشهد مناطق الضفة الغربية، حالة من التوتر، إثر المواجهات التي تندلع بشكل يومي بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

رام الله - دنيا الوطنوافقت اللجنة المالية في الكنيست الإسرائيلي، صباح الخميس، على تحويل عشرات الملايين من الشواكل؛ لتعزيز الأمن والاستيطان في الضفة الغربية.وقالت القناة السابعة الإسرائيلية، إن القرار جاء بعد سلسلة العمليات الفلسطينية بالضفة الغربية، ما كشف الخلل في أمن المستوطنات.