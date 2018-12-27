دولي

الجيش الإسرائيلي: تدمير أنفاق حزب الله يستغرق عدة أسابيع

الجيش الإسرائيلي: تدمير أنفاق حزب الله يستغرق عدة أسابيع
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجيش الإسرائيلي، أن عمليته لاكتشاف وتدمير الأنفاق التي حفرها نشطاء حزب الله اللبناني بهدف التسلل إلى أراضي إسرائيل ستستغرق عدة أسابيع إضافية .

وأكد المتحدث باسم الجيش، جوناثان كونريكوس، وفق ما أوردت (روسيا اليوم)، عزم القوات المسلحة الإسرائيلية على مواصلة العملية المسماة "درع الشمال" اكتشاف وتدمير جميع الأنفاق الممتدة من لبنان إلى داخل إسرائيل، مشيراً إلى أن هناك أنفاقاً لم يتم إتلافها بعد.

وأفاد المتحدث، أن الجيش الإسرائيلي أتم يوم 27 كانون أول/ديسمبر، في اليوم الـ 23 للعملية، تدمير السراديب المحفورة تحت الأرض عبر الحدود بالقرب من قرية كفركلا اللبنانية. ولم يكشف عن العدد الذي تم تدميره، مشيراً إلى أن "تحييدها" تم باستخدام أسلوبين هما التفجير وتعبئتها بمادة متمددة متجمدة خاصة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن عن اكتشاف نفق في منطقة كفركلا يوم 4 ديسمبر، يوم انطلاق عملية "درع الشمال". ومنذ إعلان العسكريين الإسرائيليين، يوم 20 ديسمبر، عن دخول العملية مرحلة "تحييد" الأنفاق، أفاد الجيش بتحييد خمسة ممرات "هجومية"، مع أن كونريكوس رفض تأكيد عددها واكتشافها وإتلافها.

وحمّل المتحدث باسم الجيش الحكومة اللبنانية المسؤولية عن حفر الأنفاق من قبل حزب الله، مشيراً إلى أن هذه الممارسات تمثّل خرقاً سافراً لقرار 1701 لمجلس الأمن الدولي وسيادة إسرائيل.

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