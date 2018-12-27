قطر تَسمح لشيف إسرائيلي بافتتاح مطعم في الدوحة

رام الله - دنيا الوطنكشفت قناة إسرائيلية، أن الشيف الإسرائيلي، يونتان روشفيلد، يشرف في هذه الأيام على إقامة مطعم فاخر لأطعمة يونانية في أحد الفنادق الفاخرة في العاصمة القطرية.وقالت القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي: إن الشيف (روشفيلد ) سيفتتح مطعمه الجديد من نوعه في فندق منتجع المسلية في الدوحة، في آذار/ مارس المقبل.ووفق ما نقل موقع (عكا) عن القناة، فقد أشارت إلى أن القطريين زوّدوا المطعم بأحدث أدوات الطبخ، ولا مشكلة لديهم في استيراد مواد الطبخ الطازجة من أنحاء العالم.وأوضحت، أن الطاهي الإسرائيلي يتنقل في الراهن بين "إسرائيل" وقطر من أجل تحضير المطبخ وبناء الـ "مينو".وأضافت القناة، أن شركة (Marriott) المسؤولة عن إقامة الفندق والمطاعم الأربعة في المكان، استأجرت خدمات الطاهي الإسرائيلي؛ ليكون مستشاراً للمطاعم.