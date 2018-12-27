دولي

سرقة ناقلة جند تتبع للجيش الإسرائيلي بالنقب

سرقة ناقلة جند تتبع للجيش الإسرائيلي بالنقب
رام الله - دنيا الوطن
قالت القناة العاشرة: إن أفراد من الشرطة الإسرائيلية، وجدوا أن إحدى ناقلات الجند الإسرائيلية، تم سرقتها، قبل عدة أيام، من أحد المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي في النقب.

وقالت القناة: إن الناقلة تم سرقتها من منطقة تدريبات عسكرية تابعة للكلية العسكرية للهندسة في النقب، وجاء سرقتها من أحد المواطنين البدو سكان النقب، بهدف تفكيكها وبيعها قطع حديد.

ووفقاً للقناة العاشرة، وجدت الشرطة الإسرائيلية، مساء أمس شاحنة تعود لمواطن عربي، من منطقة "تل عراد" بالنقب، تبين فيا بعد أنه قام بجر ناقلة الجند بواسطتها، وقام بإخفائها في منطقة (متسبه رامون)، وعلى إثرها تم اعتقال المواطن صاحب الشاحنة بعد أن اعترف بقيامه بالسرقة من أجل فكها وبيع الحديد منها.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: إن هذه الناقلة قديمة، وتُستخدم لأغراض التدريب فقط.

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