طهران: الكويت تحتجز سفناً إيرانية منذ 20 يومًا

رام الله - دنيا الوطنقال مدير أحد شركات الملاحة الإيرانية: إن "السلطات الكويتية تحتجز سفينتين إيرانيتين بطاقميهما منذ 20 يوماً".وأضاف مدير عام شركة (فروغ صنعت دريا)، حميد أوقاتيان، اليوم الخميس، إنه تم "توقيف سفينتين إيرانيتين من قبل السلطات الكويتية في الخليج قبل 20 يوماً"، بحسب وكالة أنباء (فارس) الإيرانية.وأوضح، أن "السلطات الكويتية، أوقفت هاتين السفينتين على الرغم من امتلاك طاقميهما الوثائق القانونية".وتابع:"السلطات الكويتية تحتجز طاقمي السفينتين على متنيهما"، مشيراً إلى أن "المحادثات مع السلطات الكويتية لم يكن لها نتيجة حتى الآن".