ألمانيا ترفض أيّ تحرك لنشر صواريخ نووية جديدة في أوروبا





وقال ماس وفق ما نشرت وكالة (رويترز): إن "إعادة التسلح النووي هو الجواب الخطأ بكل تأكيد".



وهددّت الولايات المتحدة بالانسحاب من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى، التي أُبرمت في عام 1987 والتي تحظر على موسكو وواشنطن نشر صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى على البر في أوروبا.



وكانت روسيا قالت: إنها تتأهب لنشر الولايات المتحدة صواريخ نووية جديدة في أوروبا، بعد انسحاب واشنطن المزمع من المعاهدة

رام الله - دنيا الوطننقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن وزير الخارجية هايكو ماس، إن بلاده ستعارض بقوة أيّ تحرك لنشر صواريخ نووية جديدة متوسطة المدى في أوروبا، إذا أُلغيت معاهدة رئيسية للحد من التسلح، تعود لفترة الحرب الباردة.وقال في مقابلة نشرت يوم الأربعاء: "يجب ألا تصبح أوروبا تحت أي ظرف، ساحة نقاش عن إعادة التسلح، وأن نشر صواريخ جديدة متوسطة المدى، سيلقى مقاومة واسعة في ألمانيا".