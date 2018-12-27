ماهو موقف إسرائيل النهائي من "قانون القنب"؟

وبحسب ما أوردت "سكاي نيوز"، صوت النواب، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، لصالح مشروع القانون الذي ما زال ينتظر موافقة الوزراء ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.



والشركات الإسرائيلية من بين كبرى الشركات العالمية المنتجة للقنب الطبي، مستفيدة من طقس ملائم وخبرة في التكنولوجيات الطبية والزراعية.



وتفيد تقديرات وزارتي المالية والصحة أن الصادرات قد تزيد الدخل الضريبي بنحو مليار شيقل (265 مليون دولار) سنويا.



ويفرض مشروع القانون قواعد صارمة على المصدرين، ويهدد بالسجن وغرامات كبيرة على من ينتهكها.



رام الله - دنيا الوطنأعطى البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) موافقته النهائية على قانون مثير للجدل طال انتظاره يسمح بتصدير القنب لأغراض طبية في خطوة من شأنها تعزيز مالية الدولة.