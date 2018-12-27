المغرب يَهدم منزل الرئيس الجزائري

رام الله - دنيا الوطنقررت السلطات المغربية، هدم منزل الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، في وجدة على الحدود بين البلدين، بسبب تداعيه للسقوط.ونقل موقع (هسبريس) المغربي، أن سلطات مدينة وجدة المغربية، أبلغت السفارة الجزائرية، بأن منزل بوتفليقة، أضحى خطراً على المباني المجاورة، رغم مبادرة أصحابه لترميم المنزل، الذي شهد ولادة الرئيس الجزائري.