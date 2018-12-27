لبنان تُدين الغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا من مجالها الجوي

رام الله - دنيا الوطندانت وزارة الخارجية اللبنانية، يوم الأربعاء، الغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا من المجال الجوي اللبناني، وقالت: إنها تدعم حق سوريا في الدفاع عن سيادتها.وقالت في بيان: إن وزير الخارجية جبران باسيل، أصدر تعليماته لمندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة، بتقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي "بالخروقات الإسرائيلية الخطيرة، التي تهدد الاستقرار في المنطقة، والتي شكلت خطراً على حركة الطائرات المدنية، وكادت تتسبب بكارثة جوية كبيرة"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).ووفق وسائل إعلام رسمية سورية، فإن طائرات حربية إسرائيلية، عبرت المجال الجوي اللبناني، مساء الثلاثاء، ونفذت هجمات بالصواريخ على أهداف قرب دمشق، مما أدى إلى إصابة ثلاثة جنود سوريين.