خلفان: على دول الخليج دعم البشير لوقوفه بجوار العرب وقت المِحن

رام الله - دنيا الوطنعلّق الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي السابق، على الاحتجاجات التي تشهدها السودان، منذ عدة أيام.وكتب خلفان على صفحته بموقع (تويتر)، "أثبت الرئيس السوداني عمر البشير، أنه قائد عربي، يقف بجوار العرب وقت المِحن".وطالب خلفان بدعم دول الخليج للرئيس السوداني عمر البشير، في هذا التوقيت، ودعم من يقفون معه، بالقول "علينا في دول الخليج دعم هذا الرجل، ودعم السودانيين الذين يساندونه".يشار إلى أن احتجاجات وقعت مؤخرًا في عدد من المحافظات السودانية، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى.