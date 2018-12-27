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دولي

بوتين: نملك صاروخاً سيجعل جميع أنظمة الدروع الصاروخية غير مجدية

بوتين: نملك صاروخاً سيجعل جميع أنظمة الدروع الصاروخية غير مجدية
فلاديمير بوتين
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء: إن روسيا هي الدولة الوحيدة في العالم، التي تملك صاروخاً، سيجعل جميع أنظمة الدروع الصاروخية الموجودة حالياً غير مجدية.

وأضاف خلال لقاء، بثّه التلفزيون مع بعض أعضاء حكومته: إنه تم إجراء الاختبارات النهائية على الصاروخ الجديد، واصفاً الأمر بأنه "حدث كبير" بالنسبة للقوات المسلحة الروسية، وللبلد على حد سواء. 

وقال: إن نظام صاروخ (أفانغارد) الذي يمكنه حمل رؤوس نووية، سيدخل في الخدمة ضمن القوات المسلحة العام المقبل.

وقال بوتين "استجابة لتعليماتي، حضرت وزارة الدفاع، ونفذت الاختبار النهائي على هذا النظام، وتمت الاختبارات بنجاح تام"، وفق ما ذكرت وكالة (رويترز).

وذكرت وكالات أنباء روسية نقلاً عن الكرملين، أن الاختبارات أُجريت في شبه جزيرة كامشاتكا الواقعة شرقي البلاد، بينما تابعها بوتين من مركز التحكم للدفاع الوطني.

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