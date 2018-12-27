السعودية لترامب: من قال لك إننا تعهدنا بإعمار سوريا؟

رام الله - دنيا الوطننقلت شبكة (CNN) أول تعليق من المملكة العربية السعودية على لسان مسؤول بسفارة المملكة في واشنطن، بشأن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أعلن فيها تحمل الرياض تكاليف إعادة إعمار سوريا بدلًا من بلاده.وقال مسؤول في سفارة السعودية لدى واشنطن، "لم يكشف عن هويته": إن "بلاده لم تتعهد بأي مخصصات جديدة لصالح إعادة إعمار سوريا".وأوضح المصدر، أن المملكة لم تتعهد بأي حزمة مالية جديدة في هذا الإطار منذ آب/ أغسطس، في إشارة إلى إعلان واشنطن، آنذاك، عزم السعودية تقديم 100 مليون دولار لصالح مساعي تحقيق الاستقرار في المناطق المحررة من تنظيم الدولة.وأضاف، أن "بلاده مساهم رئيسي في التحالف الدولي ضد التنظيم، وتنفذ ثاني أكبر عدد من الطلعات الجوية ضده في سوريا، فضلًا عن تبرعها بملايين الدولارات لصالح جهود إغاثة المدنيين".وكان ترامب كتب، الاثنين الماضي، على (تويتر): "وافقت المملكة العربية السعودية الآن على إنفاق الأموال اللازمة للمساعدة في إعادة إعمار سوريا، بدلاً من الولايات المتحدة".وأضاف: "أترون.. أليس من الجيد، أن تقوم الدول فاحشة الثراء بالمساعدة في إعادة إعمار جيرانها بدلاً من دولة عظمى، الولايات المتحدة، التي تبعد 5 آلاف ميل.. شكراً للسعودية".