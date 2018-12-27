رئيس المعسكر الصهيوني: القائمة ستخوض الانتخابات برئاستي

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس المعسكر الصهيوني، آفي غباي، إن القائمة ستخوض الانتخابات المقبلة وأنه سيترأسها، مضيفًا: "من المؤكد أنني سأبقى رئيسا للمعسكر الصهيوني، وفي 9 نيسان/ أبريل ستكون هناك بطاقة "المعسكر الصهيوني برئاسة آفي غباي".وأضاف غباي، في مقابلة منحها لشركة الأخبار: "هذا التزام، وأعتقد أنه بذلك يمكن إنهاء هذا الموضوع ".وكان الصحفي رفيف دروكر، قد نشر في القناة العاشرة، أمس الأول، أن غباي عرض على غانتس المركز الأول في قائمته، لكنه رفض. كما نشر بن كسفيت تقريرًا مشابهًا في السابق، لكن المعسكر الصهيوني ينفي ذلك بشكل قاطع.في هذا السياق، تكتب "يسرائيل هيوم" أن المعسكر الصهيوني قد يواجه انشقاقا قبل الانتخابات، وتدعي أن عدة نواب من الحزب، اجتمعوا في الكنيست أمس، وفحصوا إمكانية الانشقاق عن المعسكر الصهيوني والانضمام إلى ميرتس.ووفقا للصحيفة فإن الحديث عن النواب ايتان كابل وأييلت نحمياس فاربين ويوسي يونا ونحمان شاي وميكي روزنطال. لكن هذه الخطوة لا تحظى بأي امل، حاليا، لأن القانون يحدد بأنه يمكن لثمانية أعضاء فقط الاستقالة من كتلة ما كي يتم الاعتراف بهم ككتلة مستقلة.ومع ذلك، تضيف الصحيفة، فقد نفى كابل هذا الأمر، وكتب على تويتر أن "النشر حول هذا الموضوع ليس صحيحا، ولم تكن ولا توجد أي نية للانتقال إلى ميرتس، مع كل الاحترام لها". كما نفى عضو الكنيست نحمان شاي الأمر، وكذلك فعلت أييلت نحمياس فاربين.وفي المقابل أوضح مقربون من النائب تسيبي ليفني أنها لا تنوي تفكيك الشراكة مع حزب العمل في المعسكر الصهيوني، وإنما ستواصل البقاء جزء مركزيا من المعسكر.