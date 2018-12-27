ترامب: انسحاب القوات الأمريكية من سوريا لن يؤثر على أمن إسرائيل



وأكد في حديث للصحفيين، بعد زيارته للعراق: وقوف واشنطن الحازم إلى جانب تل أبيب، مشيراً إلى أن المساعدات الأمريكية لإسرائيل، تبلغ أكثر من أربعة مليارات و500 مليون دولار سنوياً.





وقال ترامب: إن إسرائيل تدافع عن نفسها بشكل جيد جداً، وفق ما نقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة اليوم الخميس.