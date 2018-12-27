نتنياهو: نجاح اليسار سيُشكل خطراً واضحاً على الاستيطان

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن الحملة الانتخابية المقبلة، ستشهد محاولة من جانب اليسار لتحقيق انقلاب سلطوي بمساعدة من وسائل الإعلام، وغيرها من الأنظمة.



ونقلت صحيفة (هآرتس) عن نتنياهو خلال لقاء مع رؤساء السلطات المحلية في المستوطنات، أمس الأربعاء، "كلهم مجندون لهذا بشكل كامل"، وقال: إن نجاح اليسار "سيشكل خطراً واضحاً على الاستيطان".



وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "في الانتخابات القادمة، يجب أن نفوز، هذه معركة على الوطن، مصير الدولة والاستيطان ليست مفهومة ضمناً، كان علينا العمل بجد مقابل الإدارة الأمريكية الحالية؛ لتحقيق الإنجازات العظيمة التي جلبناها للمستوطنات، لكن هذا كله ليس مضموناً، لأنه في وقت لاحق، في ظل حكومة يسارية، سينقلب كل شيء في لحظة".



يشار إلى أن (الكنيست) في إسرائيل، صادقت أمس نهائياً على حلّ نفسها، وإجراء انتخابات مبكرة في نيسان/ إبريل المقبل.

رام الله - دنيا الوطن