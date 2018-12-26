دولي

بشكل مفاجئ: ترامب يزور القوات الأمريكية في العراق

بشكل مفاجئ: ترامب يزور القوات الأمريكية في العراق
دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
زار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بشكل مفاجئ القوات الأمريكية في العراق، بمناسبة عيد الميلاد.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى له، لمنطقة صراعات بعد عامين تقريبا من رئاسته، وعقب أيام من الإعلان عن سحب القوات الأمريكية من سوريا.

وقالت وكالة رويترز: إن طائرة الرئاسة الأمريكية هبطت في قاعدة الأسد الجوية غربي بغداد بعد رحلة استمرت طوال الليل من واشنطن، ومع السيدة الأولى ميلانيا ترامب ومجموعة صغيرة من المساعدين ومسؤولين بجهاز أمن الرئاسة وعدد من الصحفيين.

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