بشكل مفاجئ: ترامب يزور القوات الأمريكية في العراق

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وقالت وكالة رويترز: إن طائرة الرئاسة الأمريكية هبطت في قاعدة الأسد الجوية غربي بغداد بعد رحلة استمرت طوال الليل من واشنطن، ومع السيدة الأولى ميلانيا ترامب ومجموعة صغيرة من المساعدين ومسؤولين بجهاز أمن الرئاسة وعدد من الصحفيين.



رام الله - دنيا الوطنزار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بشكل مفاجئ القوات الأمريكية في العراق، بمناسبة عيد الميلاد.