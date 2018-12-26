نواب من المعسكر الصهيوني يدرسون الانفصال بسبب تراجع شعبيته

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وبحسب الإذاعة، فإن هؤلاء النواب يحاولون أن يصبح عددهم ثمانية، وهو ثلث أعضاء كتلة (المعسكر الصهيوني) البرلمانية ليكون باستطاعتهم الانفصال، دون اتخاذ إجراءات عقابية بحقهم .

رام الله - دنيا الوطنذكرت إذاعة ( كان) الإسرائيلية اليوم الأربعاء، أن نوابا من (المعسكر الصهيوني) يدرسون إمكانية الانفصال عن كتلة المعسكر بسبب تراجع شعبيته في استطلاعات الراي وفي ضوء العلاقات السيئة بين أعضائه.