دولي

سفير إسرائيل لدى ​الأمم المتحدة​ ​يُقدّم استقالته

سفير إسرائيل لدى ​الأمم المتحدة​ ​يُقدّم استقالته
داني دانون
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (معاريف) ال​إسرائيل​ية، أن سفير إسرائيل لدى ​الأمم المتحدة​ ​داني دانون​، قدّم استقالته، اليوم الأربعاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن دانون، ينوي العودة إلى إسرائيل، والترشح للانتخابات التمهيدية في حزب (الليكود).

وقرر قادة الائتلاف الحكومي في إسرائيل، يوم الاثنين الماضي، حلّ (الكنيست)، وإجراء انتخابات مبكرة في التاسع من نيسان/ إبريل المقبل.

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