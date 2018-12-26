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(واشنطن بوست) تكشف تفاصيل آخر كوب شاي تناوله خاشقجي بالقنصلية

(واشنطن بوست) تكشف تفاصيل آخر كوب شاي تناوله خاشقجي بالقنصلية
جمال خاشقجي
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، رواية جديدة عن الدقائق الأخيرة في حياة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مشيرةً فيها لتفاصيل قصة آخر كوب شاي، تناوله خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول قبل مقتله.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن خاشقجي وافق بعصبية على عرض لتناول كوب من الشاي داخل القنصلية السعودية من الفريق الذي قام بقتله، قبل لحظات من تخديره، ومن ثَم قتله وتمزيق جثته.

وحسب الصحيفة، فإنه عندما وصل إلى القنصلية السعودية، سأله أحد أعضاء الفريق "عما إذا كان يرغب في تناول الشاي"، لافتةً إلى أن صوت خاشقجي، كانت تشوبه نبرة عصبية، عندما وافق على تناول الشراب، كشفت عن شعوره بعدم الارتياح.

وكانت الصحيفة الأمريكية قالت، في وقت سابق: إن خاشقجي، تلقى اتصالاً هاتفياً من سعود القحطاني، أحد المستشارين السابقين لولي العهد السعودي، والمتهم بقتل الصحفي السعودي، وذلك في تشرين الأول/ أكتوبر 2017.

وأكد القحطاني، لخاشقجي، أن تعليقاته على إصلاحات الأمير محمد بن سلمان في المملكة، وضمنها السماح للمرأة بالقيادة، أثارت إعجاب ولي العهد، وزعمت أن المكالمة أثارت رعب خاشقجي، حيث فكر في أنه لم يعد يعيش تحت الحكم السعودي، ولكن ولي العهد يرصد كل كلمةٍ يكتبها.

وأعلنت النيابة العامة السعودية، أنها وجهت التهم إلى 11 شخصاً من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وعددهم 21 شخصاً، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم، وعددهم 5 أشخاص، وتوقيع العقوبات الشرعية بالبقية.

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