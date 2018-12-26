مقتل شخصين في انفجار سيارة ملغومة بمدينة تلعفر شمال العراق

رام الله - دنيا الوطنقُتل شخصان على الأقل، وأُصيب 11 آخرون، في انفجار سيارة ملغومة بمدينة تلعفر، التي تقع في شمال العراق، وفق ما أكده الجيش.وأعلن تنظيم الدولة، مسؤوليته عن الهجوم بعد ذلك بساعات، عبر وكالة أنباء (أعماق) التابعة له، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.وتقع تلعفر على بعد نحو 80 كيلومتراً إلى الغرب من الموصل، وشهدت موجات من العنف الطائفي بين السنة والشيعة، بعد غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة عام 2003، فيما ظهر في تلعفر بعض أبرز قادة التنظيم.