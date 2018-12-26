عربي

البشير: "الخونة" استغلوا ضائقة الناس ولن أبيع السودان نظير القمح أو الدولار

البشير: "الخونة" استغلوا ضائقة الناس ولن أبيع السودان نظير القمح أو الدولار
الرئيس السوداني عمر حسن البشير
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس السوداني عمر البشير: "الخونة والمرتزقة" استغلوا ضائقة الناس المعيشية، وسعوا إلى التخريب.

وأضاف، في خطاب جماهيري في منطقة (ود الحداد) في ولاية الجزيرة، وفق ما ذكرت (بي بي سي): أن وجوده وسط الجماهير أكبر رد على الإشاعات التي تتحدث عن إلقاء القبض عليه وسجنه.

ووصف البشير مطلقي الإشاعات بأنهم "الخونة والعملاء"، مشيراً إلى أن السلطات تسعى إلى ملاحقتهم، وأن الحرب تشن على السودان؛ لتمسكه بدينه وعزته، وإنه "لن يبيعها نظير القمح أو الدولار".

وشهدت مناطق متفرقة من السودان، على مدار أسبوع، تظاهرات عارمة، طالب المشاركون بها بإسقاط النظام، بسبب الأحوال المعيشية الصعبة في البلاد، فيما تقول السلطات: إن ثمانية أشخاص قتلوا خلال هذه التظاهرات.

أخبار ذات صلة

الحكومة السودانية: 19 قتيلا و406 جرحى من قوات الأمن والمتظاهرين خلال الاحتجاجات

الحكومة السودانية: 19 قتيلا و406 جرحى من قوات الأمن والمتظاهرين خلال الاحتجاجات

فيديو: الإمارات تُعلن عودة العمل في سفارتها بدمشق

فيديو: الإمارات تُعلن عودة العمل في سفارتها بدمشق

قطر تَسمح لشيف إسرائيلي بافتتاح مطعم في الدوحة

قطر تَسمح لشيف إسرائيلي بافتتاح مطعم في الدوحة

طهران: الكويت تحتجز سفناً إيرانية منذ 20 يومًا

طهران: الكويت تحتجز سفناً إيرانية منذ 20 يومًا

المغرب يَهدم منزل الرئيس الجزائري

المغرب يَهدم منزل الرئيس الجزائري

لبنان تُدين الغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا من مجالها الجوي

لبنان تُدين الغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا من مجالها الجوي

خلفان: على دول الخليج دعم البشير لوقوفه بجوار العرب وقت المِحن

خلفان: على دول الخليج دعم البشير لوقوفه بجوار العرب وقت المِحن

السعودية لترامب: من قال لك إننا تعهدنا بإعمار سوريا؟

السعودية لترامب: من قال لك إننا تعهدنا بإعمار سوريا؟

التعليقات

الدنيا حكايات

تكريم الفنان مارسيل خليفة

تكريم الفنان مارسيل خليفة

شؤون فلسطينية

المكتب الإعلامي الحكومي يصدر بيانا حول تحقيق منحة الهيئة العمانية للأعمال الخيرية

المكتب الإعلامي الحكومي يصدر بيانا حول تحقيق منحة الهيئة العمانية للأعمال الخيرية

الشرطة الإسرائيلية تعتقل شابا من القدس بتهمة تقديم معلومات إلى حماس

الشرطة الإسرائيلية تعتقل شابا من القدس بتهمة تقديم معلومات إلى حماس

كهرباء غزة: ارتفاع نسبة العجز في الطاقة لـ 60%

كهرباء غزة: ارتفاع نسبة العجز في الطاقة لـ 60%

عشراوي تدين مصادقة دولة الاحتلال على آلاف الوحدات الاستيطانية

عشراوي تدين مصادقة دولة الاحتلال على آلاف الوحدات الاستيطانية

مجدلاني: نتنياهو قرر البدء بحملته الانتخابية مبكراً عبر الاستيطان وحجز أموال الضرائب الفلسطينية

مجدلاني: نتنياهو قرر البدء بحملته الانتخابية مبكراً عبر الاستيطان وحجز أموال الضرائب الفلسطينية

الرجوب: زيارة القدس واجب واستحقاق وذلك أضعف الإيمان

الرجوب: زيارة القدس واجب واستحقاق وذلك أضعف الإيمان

المالكي: استمرار انتهاكات الاحتلال يفرض على الدول العربية التحرك الفوري

المالكي: استمرار انتهاكات الاحتلال يفرض على الدول العربية التحرك الفوري

محافظة أريحا: هناك فرص استثمارية بالمحافظة خاصة بمجالي الزراعة والسياحة

محافظة أريحا: هناك فرص استثمارية بالمحافظة خاصة بمجالي الزراعة والسياحة

منوعات

ممثلة عربية شهيرة تنهار خوفاً من رد فعل ابنتها من مشاهدها الإباحية

ممثلة عربية شهيرة تنهار خوفاً من رد فعل ابنتها من مشاهدها الإباحية

أبرار الكويتية تتهم متابعيها بـ &#34;الحسد&#34;.. وتوجه اللوم إلى زوجها

أبرار الكويتية تتهم متابعيها بـ "الحسد".. وتوجه اللوم إلى زوجها

فنانة لبنانية وحيدة يتابعها محمد صلاح.. خمنوا من هي؟

فنانة لبنانية وحيدة يتابعها محمد صلاح.. خمنوا من هي؟

فيديو: جديد رامي جمال: &#34;في البرد محتاج حضن&#34;

فيديو: جديد رامي جمال: "في البرد محتاج حضن"

شاهد: بشرى تخسر الحرب أمام محمد رمضان بهذه الطريقة

شاهد: بشرى تخسر الحرب أمام محمد رمضان بهذه الطريقة

شاهد أحمد زكي في أجمل لقطات مع حسناوات السينما المصرية

شاهد أحمد زكي في أجمل لقطات مع حسناوات السينما المصرية

منى زكي تصطحب ابنيها في زيارة للأهرامات

منى زكي تصطحب ابنيها في زيارة للأهرامات

السيسي يُحرج رجاء الجداوي بوصلة &#34;غزل&#34; علناً.. شاهد رد فعلها

السيسي يُحرج رجاء الجداوي بوصلة "غزل" علناً.. شاهد رد فعلها

هل تذكرون&#34;أنا هاني مو حيالله&#34;؟ شاهد ما حل به

هل تذكرون"أنا هاني مو حيالله"؟ شاهد ما حل به

صور عارية تضع &#34;كيت ميدلتون&#34; في موقف محرج

صور عارية تضع "كيت ميدلتون" في موقف محرج

عربي

الحكومة السودانية: 19 قتيلا و406 جرحى من قوات الأمن والمتظاهرين خلال الاحتجاجات

الحكومة السودانية: 19 قتيلا و406 جرحى من قوات الأمن والمتظاهرين خلال الاحتجاجات

فيديو: الإمارات تُعلن عودة العمل في سفارتها بدمشق

فيديو: الإمارات تُعلن عودة العمل في سفارتها بدمشق

قطر تَسمح لشيف إسرائيلي بافتتاح مطعم في الدوحة

قطر تَسمح لشيف إسرائيلي بافتتاح مطعم في الدوحة

طهران: الكويت تحتجز سفناً إيرانية منذ 20 يومًا

طهران: الكويت تحتجز سفناً إيرانية منذ 20 يومًا