البشير: "الخونة" استغلوا ضائقة الناس ولن أبيع السودان نظير القمح أو الدولار

وشهدت مناطق متفرقة من السودان، على مدار أسبوع، تظاهرات عارمة، طالب المشاركون بها بإسقاط النظام، بسبب الأحوال المعيشية الصعبة في البلاد، فيما تقول السلطات: إن ثمانية أشخاص قتلوا خلال هذه التظاهرات.

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس السوداني عمر البشير: "الخونة والمرتزقة" استغلوا ضائقة الناس المعيشية، وسعوا إلى التخريب.وأضاف، في خطاب جماهيري في منطقة (ود الحداد) في ولاية الجزيرة، وفق ما ذكرت (بي بي سي): أن وجوده وسط الجماهير أكبر رد على الإشاعات التي تتحدث عن إلقاء القبض عليه وسجنه.ووصف البشير مطلقي الإشاعات بأنهم "الخونة والعملاء"، مشيراً إلى أن السلطات تسعى إلى ملاحقتهم، وأن الحرب تشن على السودان؛ لتمسكه بدينه وعزته، وإنه "لن يبيعها نظير القمح أو الدولار".