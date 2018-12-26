رئيس البرلمان العربي يُدين الهجوم الذي استهدف وزارة الخارجية الليبية بطرابلس

رام الله - دنيا الوطندان الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات، الهجوم الذي استهدف مبنى وزارة الخارجية الليبية في مدينة طرابلس يوم الثلاثاء 18 ربيع الثاني 1440 هجري الموافق 25 كانون الأول/ ديسمبر 2018م، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين وقوات الأمن.وأكد رئيس البرلمان العربي، أن هذه الأعمال التي تقوم بها عصابات مسلحة، لن تثني دولة ليبيا عن المضي قُدماً لاستكمال المسار السياسي، وإتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية، وصولاً للحل الشامل للوضع في دولة ليبيا.وجدد الدكتور السلمي دعم البرلمان العربي وتضامنه التام مع دولة ليبيا في كل ما تقوم به من خطط وإجراءات؛ للتصدي لهذه العصابات المسلحة، حفاظاً على أمن ليبيا وسلامة مواطنيها، ودعم المسار السياسي فيها، بما يحفظ وحدة وسيادة الدولة الليبية، تحقيقاً لتطلعات الشعب الليبي الشقيق في الأمن والاستقرار.وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تعازيه للشعب الليبي الشقيق، وأسر الضحايا، سائلاً الله عز وجل، أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.