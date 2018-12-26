ابنة كاتب صحفي مشهور تكشف سر صورتها المثيرة للجدل مع علاء مبارك



وقالت إن عائلتها تربطها صداقة مع عائلة علاء مبارك، وتلقت العزاء في والدها بحضور زوجها.



وتوفي الكاتب الصحفي إبراهيم سعدة رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، خلال شهر ديسمبر الجاري، عن عمر ناهز 81 عاما بعد صراع مع المرض، والتقطت صورة مثيرة للجدل لابنة الكاتب الصحفي وهي تضع يداها على كتف علاء مبارك.













وقالت إن عائلتها تربطها صداقة مع عائلة علاء مبارك، وتلقت العزاء في والدها بحضور زوجها.وتوفي الكاتب الصحفي إبراهيم سعدة رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، خلال شهر ديسمبر الجاري، عن عمر ناهز 81 عاما بعد صراع مع المرض، والتقطت صورة مثيرة للجدل لابنة الكاتب الصحفي وهي تضع يداها على كتف علاء مبارك.

رام الله - دنيا الوطنعلقت نيفين إبراهيم سعدة ابنة الكاتب الصحفي المصري المشهور، الراحل إبراهيم سعدة، على التقاط صورة لها أثناء تلقي العزاء من نجل الرئيس الأسبق علاء مبارك أثارت الجدل.وقالت نيفين عبر برنامج مساء DMC: "المصورة التي التقطت الصورة، هي مصورة صحفية تبحث عن الشهرة، وهذه الصحافة أنا لا أعرفها لأنني عشت في منزل الصحافة فيه مختلفة"، في إشارة إلى عمل والدها الصحفي الكبير.