دولي

(الكنيست) تُصوت اليوم على مشروع قانون يقضي بحلها

(الكنيست) تُصوت اليوم على مشروع قانون يقضي بحلها
الكنيست
رام الله - دنيا الوطن
تناقش الهيئة العامة لـ (الكنيست) اليوم، مشروع القانون القاضي بحلها، وتبكير موعد الانتخابات تمهيداً للتصويت عليه بالقراءات الثلاث، وفق ما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة.

بدورها، أكدت رئيسة المعارضة تسيبي ليفني، ضرورة وضع الأنانية جانباً من أجل تحقيق الهدف المشترك، ألا وهو استبدال الحكومة الراهنة. 

وفي كلمة ألقتها الليلة الماضية، قالت ليفني: إن هناك احتمالاً للانتصار في الانتخابات، إلا أن الطريق الوحيد المؤدي إليه هو توحيد القوى.

وكانت صحيفة (هآرتس) قالت: إن رئيس أركان الجيش الأسبق، بيني غانتس، يستعد لخوض الانتخابات على رأس قائمة مستقلة دون الانضمام إلى حزب قائم.

ويشار إلى أن استطلاعات الرأي العام الأخيرة منحته نحو 14 مقعداً، إذا خاض الانتخابات بمفرده.

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