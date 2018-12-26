دولي

غانتس يؤكد نيته خوض الانتخابات الإسرائيلية في قائمة مستقلة

غانتس يؤكد نيته خوض الانتخابات الإسرائيلية في قائمة مستقلة
بيني غانتس
رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (هآرتس) أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، بيني غانتس، يقوم في الوقت الحالي، بتصعيد جهوده لتشكيل قائمة مستقلة لخوض الانتخابات المقبلة.

 وفي المحادثات التي أجراها هو مع الأحزاب السياسية، أوضحوا أنهم ينوون المنافسة في قائمة مستقلة، دون الاندماج في أي حزب قائم، وهذا على الرغم من استطلاعات الرأي التي نشرت أمس الثلاثاء، تتوقع حصول (يوجد مستقبل) أو (المعسكر الصهيوني) على 25 إلى 26 مقعدًا في الكنيست إذا انضم غانتس إلى أحدهما.

ويستبعد غانتس بشكل خاص التحالف مع حزب المعسكر الصهيوني، ومن المتوقع أن يصنف غانتس حزبه الجديد كحزب وسط مسؤول ومعتدل، وليس لديه أي رغبة في تحديد هويته مع اليسار.

ومع ذلك، لا يستبعد رئيس الأركان السابق الانضمام إلى أحد الأحزاب الجديدة التي ستخوض الانتخابات، مثل الحزب الذي ستتزعمه أورلي ليفي- أبكسيس أو حزب وزير الجيش السابق موشيه يعلون، وعلى أي حال يعتزم غانتس قيادة الحزب الجديد وبرزه في قيادته.

أخبار ذات صلة

(الكنيست) تُصوت اليوم على مشروع قانون يقضي بحلها

(الكنيست) تُصوت اليوم على مشروع قانون يقضي بحلها

شاهد: رابع أكبر قوة نووية في العالم تعد لـ &#34;ضربة انتقامية&#34;

شاهد: رابع أكبر قوة نووية في العالم تعد لـ "ضربة انتقامية"

يعلون يعلن تشكيل حزب جديد.. لهذا الهدف

يعلون يعلن تشكيل حزب جديد.. لهذا الهدف

الخوف دفع &#34;نتنياهو&#34; لتبكير الانتخابات الإسرائيلية

الخوف دفع "نتنياهو" لتبكير الانتخابات الإسرائيلية

ارتفاع حصيلة قتلى هجوم كابل إلى 43 شخصًا

ارتفاع حصيلة قتلى هجوم كابل إلى 43 شخصًا

نتنياهو يتفوق على الجميع في استطلاعات الرأي

نتنياهو يتفوق على الجميع في استطلاعات الرأي

ترامب: أنا مسكين ووحيد

ترامب: أنا مسكين ووحيد

غدًا.. التصويت على قانون حل الكنيست الإسرائيلي

غدًا.. التصويت على قانون حل الكنيست الإسرائيلي

التعليقات

الدنيا حكايات

تنظيم القاعدة في بغداد

تنظيم القاعدة في بغداد

شؤون فلسطينية

مستوطنون يعتدون على مركبات وممتلكات المواطنين شمال نابلس

مستوطنون يعتدون على مركبات وممتلكات المواطنين شمال نابلس

الاحتلال يعتقل الشيخ &#34;صياح الطوري&#34; على خلفية نضاله دفاعًا عن أراضي النقب

الاحتلال يعتقل الشيخ "صياح الطوري" على خلفية نضاله دفاعًا عن أراضي النقب

قوات الاحتلال تعتقل ثمانية فلسطينيين في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل ثمانية فلسطينيين في الضفة الغربية

الرئيس عباس يرد على دعوة البابا فرنسيس للحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين

الرئيس عباس يرد على دعوة البابا فرنسيس للحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين

طالع.. التنمية المجتمعية بغزة تنشر أسماء المستفيدين من المنحة القطرية

طالع.. التنمية المجتمعية بغزة تنشر أسماء المستفيدين من المنحة القطرية

شاهد: مسيحو غزة يُحيون ليلة الميلاد المجيدة وسط شعائر دينية

شاهد: مسيحو غزة يُحيون ليلة الميلاد المجيدة وسط شعائر دينية

العوض: حل التشريعي يعني زوال عضوية أعضاءه بالوطني والمركزي والتنفيذية

العوض: حل التشريعي يعني زوال عضوية أعضاءه بالوطني والمركزي والتنفيذية

الزعنون: التشريعي غائب منذ 2007 ولم يمارس اختصاصاته ومنعدم الوجود

الزعنون: التشريعي غائب منذ 2007 ولم يمارس اختصاصاته ومنعدم الوجود

منوعات

علا الفارس تصدّم متابعيها بصورة قديمة لها.. شاهد كيف كان وزنها؟

علا الفارس تصدّم متابعيها بصورة قديمة لها.. شاهد كيف كان وزنها؟

شاهد: ميريام فارس تشوق الجمهور لرؤية ابنها

شاهد: ميريام فارس تشوق الجمهور لرؤية ابنها

ممثل سوري يكشف قصة &#34;شبكة دعارة&#34; أبطالها فنانون سوريون.. ودور ضابط سوري

ممثل سوري يكشف قصة "شبكة دعارة" أبطالها فنانون سوريون.. ودور ضابط سوري

السعوديات ينتفضن وينجحن بإلغاء حفلة أحلام في جازان.. ماذا فعلت لهن؟

السعوديات ينتفضن وينجحن بإلغاء حفلة أحلام في جازان.. ماذا فعلت لهن؟

فيديو: درة تعترف بصدماتها العاطفية ماذا قالت؟

فيديو: درة تعترف بصدماتها العاطفية ماذا قالت؟

في سابقة الأولى من نوعها.. بشرى تُحارب محمد رمضان بـ&#34;الكوبرا&#34; و&#34;وصلة ردح&#34; صادمة

في سابقة الأولى من نوعها.. بشرى تُحارب محمد رمضان بـ"الكوبرا" و"وصلة ردح" صادمة

بظهور جريء احتفالاً بـ&#34;الكريسماس&#34;.. سما المصري: &#34;أنا هبلة&#34;

بظهور جريء احتفالاً بـ"الكريسماس".. سما المصري: "أنا هبلة"

زينب فياض تنشر صور والدها.. ظهور نادر لـ&#34;طليق&#34; هيفاء وهبي ووالد ابنتها الوحيدة

زينب فياض تنشر صور والدها.. ظهور نادر لـ"طليق" هيفاء وهبي ووالد ابنتها الوحيدة

رانيا يوسف تظهر بفستان بلا ملامح.. فقط يكشف ساقيها

رانيا يوسف تظهر بفستان بلا ملامح.. فقط يكشف ساقيها

فيديو: هنا الزاهد وأحمد فهمي يثيران ضجة بحركاتهما في الجيم

فيديو: هنا الزاهد وأحمد فهمي يثيران ضجة بحركاتهما في الجيم

عربي

نائب مصري يدعو لتعليم النشيد الإسرائيلي في المدارس العربية

نائب مصري يدعو لتعليم النشيد الإسرائيلي في المدارس العربية

نتنياهو: عملية (الدرع الشمالي) تكاد تكون وراءنا وفي نهايتها

نتنياهو: عملية (الدرع الشمالي) تكاد تكون وراءنا وفي نهايتها

&#34;الوليد بن طلال&#34; خسِر المليارات في 2018

"الوليد بن طلال" خسِر المليارات في 2018

دولة عربية تتكفل بإعادة إعمار سوريا بناء على طلب ترامب

دولة عربية تتكفل بإعادة إعمار سوريا بناء على طلب ترامب