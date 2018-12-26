غانتس يؤكد نيته خوض الانتخابات الإسرائيلية في قائمة مستقلة

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (هآرتس) أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، بيني غانتس، يقوم في الوقت الحالي، بتصعيد جهوده لتشكيل قائمة مستقلة لخوض الانتخابات المقبلة.وفي المحادثات التي أجراها هو مع الأحزاب السياسية، أوضحوا أنهم ينوون المنافسة في قائمة مستقلة، دون الاندماج في أي حزب قائم، وهذا على الرغم من استطلاعات الرأي التي نشرت أمس الثلاثاء، تتوقع حصول (يوجد مستقبل) أو (المعسكر الصهيوني) على 25 إلى 26 مقعدًا في الكنيست إذا انضم غانتس إلى أحدهما.ويستبعد غانتس بشكل خاص التحالف مع حزب المعسكر الصهيوني، ومن المتوقع أن يصنف غانتس حزبه الجديد كحزب وسط مسؤول ومعتدل، وليس لديه أي رغبة في تحديد هويته مع اليسار.ومع ذلك، لا يستبعد رئيس الأركان السابق الانضمام إلى أحد الأحزاب الجديدة التي ستخوض الانتخابات، مثل الحزب الذي ستتزعمه أورلي ليفي- أبكسيس أو حزب وزير الجيش السابق موشيه يعلون، وعلى أي حال يعتزم غانتس قيادة الحزب الجديد وبرزه في قيادته.