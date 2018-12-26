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الجيش الإسرائيلي يرفض طلب نتنياهو بالإعلان عن انتهاء (الدرع الشمالي)

الجيش الإسرائيلي يرفض طلب نتنياهو بالإعلان عن انتهاء (الدرع الشمالي)
رام الله - دنيا الوطن
رفض جهاز الأمن الإسرائيلي، طلب رئيس الحكومة ووزير الأمن، بنيامين نتنياهو، الإعلان عن انتهاء عملية (الدرع الشمالي)، التي بدأها الجيش الإسرائيلي في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر الحالي، وهدفت لتدمير الانفاق التي زعم أن حزب الله حفرها عند الحدود بين لبنان وإسرائيل، ومواصلته البحث عن أنفاق أخرى وتدميرها، في إطار النشاط العسكري الاعتيادي. 

ووفقاً لذلك، فقد نشأت خلافات ونزاعات بين نتنياهو والمقربين منه، وبين الجيش الإسرائيلي.

ونقل موقع صحيفة (هآرتس) الإلكتروني، مساء أمس الثلاثاء، عن مصادر مطلعة على المداولات حول هذا الموضوع قولها: "إن مسؤولين في جهاز الأمن، يعتقدون أنه ليس صائباً العمل ضد هذه الأنفاق في إطار الأنشطة العسكرية الاعتيادية، وإنما مواصلة البحث عنها واستنفاد الموارد والفترة المطلوبة من أجل إنهاء البحث عن كافة الأنفاق". 

وحول طلب نتنياهو بتغيير وصف عملية للبحث عن الأنفاق، قال أحد المسؤولين في جهاز الأمن: "إن تعريف (الدرع الشمالي) كعملية ضروري؛ من أجل رصد موارد وتجنيد الجهاز الأمني لصالح هذا النشاط العسكري.   

ووفقاً للمسؤولين أنفسهم، فإن القرار بإنهاء هذه العملية نابع من أن التوتر الأمني في الجبهة الشمالية ليس مفيداً لنتنياهو مع بدء المعركة الانتخابية، وأن تأطير العملية، التي جرى وصفها بأنها حساسة للغاية لأمن إسرائيل، كعملية ناجحة من شأنه أن يشكل ذخراً انتخابياً بالنسبة لنتنياهو وحزبه.

وقالت الصحيفة: "إن الجيش الإسرائيلي، يحاول حالياً إرجاء الإعلان عن انتهاء العملية قدر الإمكان، واستعراضها في وسائل الإعلام على أنها تنطوي على أهمية كبيرة". 

وقال مسؤولون سياسيون، شاركوا في المداولات الأمنية حول الموضوع: "إن معارضة الجيش الإسرائيلي، إنهاء وصف النشاط كعملية عسكرية ليس نابعاً من دوافع عملانية صرفة". 

وأضافوا: "أن البحث عن أنفاق عبارة عن عملية هندسية وحسب، وكافة أجهزة الاستخبارات تقول: "إن حزب الله احتوى تدمير الأنفاق ولا رغبة لديه بالعمل ضد إسرائيل".

وتابع المسؤولون السياسيون: "إن الجيش الإسرائيلي سعى إلى تضخيم أهمية وتعقيد العملية؛ لأن رئيس أركان الجيش، غادي آيزنكوت، كان معنياً بحرف أنظار الرأي العام، وضغوط السياسيين عن الأحداث في الجبهة الجنوبية".  

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