بهدف اغتيال قادة من حزب الله.. ما الأهداف التي قصفتها إسرائيل بسوريا؟

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية، أكدت في وقت سابق، أن دفاعات الجيش السوري الجوية، تصدت لأهدف معادية في سماء ريف دمشق الغربي.





بدورها، قالت وكالة (سبوتنك) الروسية: "إن الدفاعات الجوية السورية، تصدت لصواريخ قادمة من الأجواء اللبنانية، وتم إسقاط معظمها قرب المناطق الحدودية في ريف دمشق الغربي".





وأضافت: "إن أحد الصواريخ سقط في منطقة الصبورة غرب دمشق، مؤكداً أنه "تم إسقاط خمسة صواريخ من أصل سبعة أطلقتها طائرات معادية انطلاقا من الأجواء اللبنانية باتجاه الأراضي السورية".





وتابعت: "العدوان كان متوقعاً في عطلة عيد الميلاد، والطيران الإسرائيلي كان منذ الصباح يخرق الأجواء اللبنانية، وينفذ طلعات فوق معظم المناطق من الجنوب إلى البقاع الغربي".



