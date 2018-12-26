شاهد: طائرات إسرائيلية تقصف دمشق وصاروخ سوري جنوب حيفا

تمكنت الدفاعات الجوية السورية، مساء الثلاثاء، من التصدي لعدد من الصواريخ، التي أطلقت على ريف دمشق، وذلك وسط أنباء عن قصف إسرائيلي من قبل طائرتين حربيتين إسرائيليتين.





ووفق وكالة الأنباء السورية الرسمية، فإن دفاعات الجيش السوري الجوية، تصدت لأهدف معادية في سماء ريف دمشق الغربي.





بدورها، قالت وكالة (سبوتنك) للأنباء، إن الدفاعات الجوية السورية، تصدت لصواريخ قادمة من الأجواء اللبنانية، وتم إسقاط معظمها قرب المناطق الحدودية في ريف دمشق الغربي.



رام الله - دنيا الوطنوأضافت، أن أحد الصواريخ سقط في منطقة الصبورة غرب دمشق، مؤكداً أنه "تم إسقاط 5 صواريخ من أصل 7 أطلقتها طائرات معادية انطلاقاً من الأجواء اللبنانية باتجاه الأراضي السورية".وتابعت : "العدوان كان متوقعاً في عطلة عيد الميلاد، والطيران الإسرائيلي كان منذ الصباح يخرق الأجواء اللبنانية وينفذ طلعات فوق معظم مناطقه من الجنوب إلى البقاع الغربي".وأوضحت، أن طائرتين إسرائيليتين أطلقتا 7 صواريخ أثناء تحليقهما في الأجواء اللبنانية باتجاه غرب دمشق وتم إسقاطها.من جهتها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الدفاعات الإسرائيلية، أطلقت صاروخاً اعتراضياً من منطقة قيساريا والخضيرة جنوبي حيفا، لاعتراض صاروخ أُطلق من سوريا.وقال سكان في شمال إسرائيل، إنهم سمعوا دوي انفجارات.فيما ذكر متحدث باسم جيش الاحتلال، أنه تم تشغيل "أنظمة دفاعية جوية" ضد صاروخ مضاد للطائرات أطلق من سوريا، دون أن يتسبب بأضرار أو إصابات.