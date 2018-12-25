نائب مصري يدعو لتعليم النشيد الإسرائيلي في المدارس العربية

رام الله - دنيا الوطندعا النائب في مجلس النواب المصري، رياض عبد الستار لتدريس النشيد الوطني الإسرائيلي في المدارس العربية، معتبراً ذلك يحدد كل مصري وكل عربي من هو عدوه ويستعد لمواجهته.وتقوم فكرة النائب المصري عبد الستار في هذه الدعوة غير الاعتيادية التي أطلقها عبر تغريدة على موقع فيسبوك، على ما يتضمنه النشيد الوطني الاسرائيلي (الذي يعزف في مختلف المناسبات وبحضور سفراء وزعماء عرب أحياناً)، من عنصرية وتطرف ودعوة صريحة للقتل والعنف ضد الفلسطينيين والمصريين والعرب، وفق ما أوردت صحيفة (القدس).وكتب رياض عبد الستار، تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تساءل فيها: "لماذا لا يدرس النشيد الوطني الإسرائيلي لأولادنا في المدارس العربية كنوع من الثقافة والعلم بالشيء خير من الجهل به!!!؟؟؟"، مشيراً إلى أن ذلك سيمكن كل مصري وعربي من تحديد عدوه والاستعداد لمواجهته.وتابع: "فلنتعرف على ترجمة حرفية دقيقة للنشيد القومي الإسرائيلي الذي يعزف في المناسبات والأعياد وعند استقبال الرؤساء والسفراء في إسرائيل (ومن ضمنهم سفراء عرب)، ولماذا يضغطون علينا لتغيير مناهج التعليم لدينا وتعديل تفسير بعض الآيات القرآنية ولم يطرح يوما عليهم تغيير نشيدهم الوطني الرسمي؟".وطرح النائب في البرلمان المصري عدة أسئلة حول محتوى النشيد الإسرائيلي، ولماذا اختار اليهود هذا النشيد لإسرائيل، وهو يحمل شعارات عنصرية دينية بغيضة؟ونشر رياض عبد الستار النشيد الإسرائيلي باللغة العبرية، وأعقبه بترجمة حرفية للنشيد باللغة العربية، مختتما تغريدته بالقول: "سؤال يستحق الطرح من هم الإرهابيون الأصليون وأساتذة قطاع الرؤوس والدمويون والمتطرفون؟؟؟ هل هم المسلمون أم اليهود!!!؟؟؟".