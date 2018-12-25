دولي

شاهد: رابع أكبر قوة نووية في العالم تعد لـ "ضربة انتقامية"

شاهد: رابع أكبر قوة نووية في العالم تعد لـ "ضربة انتقامية"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تستعد رابع أكبر قوة نووية في العالم لضربة انتقامية تمكنها من الرد على أعدائها من الدول النووية، التي يمكنها تنفيذ ضربة استباقية لتدمير أسلحتها على الأرض.

كشف تقرير نشره مركز "كارينغي تسينغ هوا" البحثي، التابع لجامعة "تسينغ هوا" الصينية، أن الصين تعد لامتلاك عدد كبير من الغواصات النووية، التي يمكن استخدامها في تنفيذ "ضربة انتقامية" في حال تعرضت الصين لهجوم نووي مباغت يؤدي إلى تدمير قدراتها النووية على الأرض، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء.

وتمتلك الصين 280 قنبلة نووية، وتعد رابع أكبر قوة نووية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وفرنسا، لكن غالبية أسلحتها النووية ليست في وضع الإطلاق كما هو الحال بالنسبة لمئات الصواريخ النووية الأمريكية والروسية، بحسب موقع "إف إيه إس" (فيديريشن أو أمريكان ساينتست) الأمريكي.

ورغم امتلاك الصين العديد من الصواريخ العابرة للقارات والقاذفات، التي يمكنها تنفيذ هجمات نووية على أهداف مترامية حول العالم، إلا أنها تسعى للتوسع في امتلاك الضلع الثالث لـ"مثلث الردع النووي"، الذي يمكن الدول النووية من تنفيذ هجوم نووي "ضربة ثانية" من البحر في حال تعرضت للضربة الأولى.

ولفت المركز البحثي الصيني إلى وجود قلق صيني من عدم قدرتها على تنفيذ ضربة ثانية في حال تعرضت لهجوم نووي مباغت بالوضع الحالي، وهو ما يجعلها تقدم على توسيع قدراتها النووية بامتلاك مزيد من الغواصات المسلحة بصواريخ نووية.

ويرى خبراء صينيون أن بكين تحتاج إلى تحسين قدراتها النووية بصورة أكبر لإظهار قدرتها على تنفيذ ضربة انتقامية للرد على أي هجوم ممكن.

وكان تقرير بحثي أمريكي، نشره معهد ماساتشوستس للتقنية، في وقت سابق، أشار إلى أنه يمكن تجريد الصين من قدرتها على تنفيذ "ضربة انتقامية" بضربة استباقية ينفذها الجيش الصيني، وهو ما يجعل الصين أكثر حرصا على دعم قوتها النووية وتنويع أسلحتها خاصة من الناحية التقنية.

أخبار ذات صلة

يعلون يعلن تشكيل حزب جديد.. لهذا الهدف

يعلون يعلن تشكيل حزب جديد.. لهذا الهدف

الخوف دفع &#34;نتنياهو&#34; لتبكير الانتخابات الإسرائيلية

الخوف دفع "نتنياهو" لتبكير الانتخابات الإسرائيلية

ارتفاع حصيلة قتلى هجوم كابل إلى 43 شخصًا

ارتفاع حصيلة قتلى هجوم كابل إلى 43 شخصًا

نتنياهو يتفوق على الجميع في استطلاعات الرأي

نتنياهو يتفوق على الجميع في استطلاعات الرأي

ترامب: أنا مسكين ووحيد

ترامب: أنا مسكين ووحيد

غدًا.. التصويت على قانون حل الكنيست الإسرائيلي

غدًا.. التصويت على قانون حل الكنيست الإسرائيلي

بابا الفاتيكان: تذكروا الفقراء واحذروا المادية

بابا الفاتيكان: تذكروا الفقراء واحذروا المادية

تأجيل موعد إعلان &#34;صفقة القرن&#34;

تأجيل موعد إعلان "صفقة القرن"

التعليقات

الدنيا حكايات

تنظيم القاعدة في بغداد

تنظيم القاعدة في بغداد

شؤون فلسطينية

شاهد: مسيحو غزة يُحيون ليلة الميلاد المجيدة وسط شعائر دينية

شاهد: مسيحو غزة يُحيون ليلة الميلاد المجيدة وسط شعائر دينية

كهرباء غزة: عودة خط رقم (11) المغذي لخانيونس بعد انتهاء عملية الصيانة

كهرباء غزة: عودة خط رقم (11) المغذي لخانيونس بعد انتهاء عملية الصيانة

النضال الشعبي: القرار التفسيري للمحكمة الدستورية واجب النفاذ وتدعو لحوار وطني واسع

النضال الشعبي: القرار التفسيري للمحكمة الدستورية واجب النفاذ وتدعو لحوار وطني واسع

روسيا تقدم مساعدات إنسانية للاجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك

روسيا تقدم مساعدات إنسانية للاجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك

بريجية: العثور على 19 كوشان طابو عثماني لأراضي بلدة بتير ببيت لحم

بريجية: العثور على 19 كوشان طابو عثماني لأراضي بلدة بتير ببيت لحم

صيام: نتائج تشريح جثمان &#34;العباسي&#34; تؤكد أن استهداف الاحتلال للفلسطينيين يهدف لتصفيتهم

صيام: نتائج تشريح جثمان "العباسي" تؤكد أن استهداف الاحتلال للفلسطينيين يهدف لتصفيتهم

الزعنون: المحكمة الدستورية تعتبر أعلى هيئة قضائية ويجب تنفيذ قرارتها

الزعنون: المحكمة الدستورية تعتبر أعلى هيئة قضائية ويجب تنفيذ قرارتها

إصابة ثمانية مواطنين جراء اعتداء مستوطنين عليهم

إصابة ثمانية مواطنين جراء اعتداء مستوطنين عليهم

منوعات

زينب فياض تنشر صور والدها.. ظهور نادر لـ&#34;طليق&#34; هيفاء وهبي ووالد ابنتها الوحيدة

زينب فياض تنشر صور والدها.. ظهور نادر لـ"طليق" هيفاء وهبي ووالد ابنتها الوحيدة

رانيا يوسف تظهر بفستان بلا ملامح.. فقط يكشف ساقيها

رانيا يوسف تظهر بفستان بلا ملامح.. فقط يكشف ساقيها

فيديو: هنا الزاهد وأحمد فهمي يثيران ضجة بحركاتهما في الجيم

فيديو: هنا الزاهد وأحمد فهمي يثيران ضجة بحركاتهما في الجيم

فيديو:&#34;لجين عمران&#34; تنهار بالبكاء في حفل زفاف ابنتها جيلان وآسيل تسندها

فيديو:"لجين عمران" تنهار بالبكاء في حفل زفاف ابنتها جيلان وآسيل تسندها

للمرة الأولى..إكتشفوا ردّة فعل الأمير وليام عند علمه بانفصال والديه... غير متوقعة

للمرة الأولى..إكتشفوا ردّة فعل الأمير وليام عند علمه بانفصال والديه... غير متوقعة

صور: هكذا ردت بسمة بوسيل على تصريحات حبيبة تامر حسني السابقة

صور: هكذا ردت بسمة بوسيل على تصريحات حبيبة تامر حسني السابقة

أحمد سعد وسمية الخشاب في ظهور رومانسيّ يفتح عليهما النار: &#34;مرة شيخ ومرة دنجوان؟&#34;

أحمد سعد وسمية الخشاب في ظهور رومانسيّ يفتح عليهما النار: "مرة شيخ ومرة دنجوان؟"

شاهد: &#34;سما المصري&#34; في مشاهد &#34;منحرفة&#34;

شاهد: "سما المصري" في مشاهد "منحرفة"

شاهد صور ابنة لجين عمران المسربة بعد محاولة إخفائها خوفا عليها من الحسد

شاهد صور ابنة لجين عمران المسربة بعد محاولة إخفائها خوفا عليها من الحسد

تسريب صوراً جريئة لبدرية أحمد.. وهي تتوعد بالمُحاسبة

تسريب صوراً جريئة لبدرية أحمد.. وهي تتوعد بالمُحاسبة

عربي

&#34;الوليد بن طلال&#34; خسِر المليارات في 2018

"الوليد بن طلال" خسِر المليارات في 2018

دولة عربية تتكفل بإعادة إعمار سوريا بناء على طلب ترامب

دولة عربية تتكفل بإعادة إعمار سوريا بناء على طلب ترامب

مسؤول سوداني: دولة عرضت علينا الدقيق والوقود مقابل مقاطعة قطر

مسؤول سوداني: دولة عرضت علينا الدقيق والوقود مقابل مقاطعة قطر

الحكومة الأردنية تنفي احتجاز مسؤولين كبار جنوبي المملكة

الحكومة الأردنية تنفي احتجاز مسؤولين كبار جنوبي المملكة