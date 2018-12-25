يعلون يعلن تشكيل حزب جديد.. لهذا الهدف

رام الله - دنيا الوطنأعلن موشيه يعلون وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق، اليوم الثلاثاء، بشكل رسمي عن تشكيل حزب جديد بزعماته.وقال يعلون، عبر حسابه بموقع (تويتر): "حان الوقت لأخذ زمام المسؤولية"، مضيفاً أنه كان طوال حياته جندياً لإسرائيل"، بحسب ما جاء على موقع (عكا).وأكد يعلون، أن الهدف من تشكيل الحزب الجديد هو إيجاد قيادة بديلة وقوية لإسرائيل، قائلاً: "حان الوقت لقيادة مغايرة".وكان يعلون، قد أعرب عن نيته خوض غمار المنافسة على رئاسة الحكومة الإسرائيلية، ليصبح نداً قوياً لحزب (الليكود) الحاكم، بزعامة بنيامين نتنياهو الذي أقاله من منصبه كوزير للجيش قبل عامين.وفي تصريحات سابقة له، قال يعلون، إنه يرفض المشاركة في حكومة إسرائيلية بقيادة نتنياهو، معلناً أنه سيشكل حزباً جديداً ومستقلاً، بعيداً عن أي توجهات، وسيضم أعضاء من اليمين واليسار، في كتلة سياسية واحدة تمثل الإسرائيليين، وفق ما نقلته صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، آنذاك.