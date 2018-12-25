ارتفاع حصيلة قتلى هجوم كابل إلى 43 شخصًا

رام الله - دنيا الوطنارتفعت حصيلة الهجوم المسلح على مبنى وزارة الأشغال العامة في كابل، أمس الاثنين، إلى 43 شخصاً و10 جرحى.واستهل المهاجمون اعتداءهم بثلاثة تفجيرات خارج المبنى، قبل أن يقتحموه، وشرعوا في إطلاق النار، محتجزين عددا كبيرا من الرهائن.وتمكنت قوات الأمن الأفغانية من دخول المبنى وتحرير الرهائن والقضاء على ثلاثة من العناصر المسلحة، الذين لاذ الباقون منهم بالفرار، وفق (سكاي نيوز).ولم تعلن بعد أي جماعة مسلحة مسؤوليتها عن الهجوم، ولكن مراقبين يرجحون أن تكون طالبان وراء الحادث.وعلى مدى عدة سنوات، تشن الجماعات المسلحة، وخاصة حركة طالبان وتنظيم الدولة، هجماتها ضد مواقع الجيش والشرطة وتستهدف المؤسسات الرسمية والاجتماعية في أفغانستان، ما ينجم عنه سقوط قتلى وجرحى من المدنيين والعسكريين.