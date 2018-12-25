نتنياهو يتفوق على الجميع في استطلاعات الرأي

رام الله - دنيا الوطنأظهر استطلاع جديد للرأي في إسرائيل، تفوق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على منافسه آفي غباي، في الانتخابات المقبلة.ووفقا لنتائج الاستطلاع، يحصل حزب "الليكود"، برئاسة نتنياهو، على 30 مقعداً في الانتخابات القادمة، بينما سيحصل أي حزب برئاسة رئيس الأركان السابق "بيني جانيتس" على 12 مقعد.وبحسب نتائج الاستطلاع الذي نشرته صحيفة (معاريف)، يأتي حزب "يش عتيد" برئاسة يائير لبيد، في المرتبة الثالثة، بحصوله على 12 مقعداً في الكنيست بالانتخابات، وسيحصل كل من حزب "البيت اليهودي" والقائمة العربية المشتركة على 11 مقعد فقط.ووفقاً لنتائج الاستطلاع، سيحصل حزب "المعسكر الصهيوني" بزعامة آفي غباي، على 9 مقاعد فقط، بينما يحصل حزب "كولانو" برئاسة "موشيه كحلون" على 6 مقاعد فقط.وأشارت نتائج الاستطلاع، الى حصول حزب "يسرائيل بيتنا"، برئاسة أفيغدور ليبرمان، على 5 مقاعد، بينما سيحصل كل من حزب "ميرتس"، وحزب "شاس" على 4 مقاعد لكل منهم.