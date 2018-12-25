دولي

ترامب: أنا مسكين ووحيد

ترامب: أنا مسكين ووحيد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن شعوره بالأسف على نفسه في الخلاف مع الديمقراطيين بشأن تمويل بناء الجدار الأمني الفاصل على الحدود مع المكسيك، ما أدخل الحكومة في إغلاق جزئي.

وكتب ترامب، تغريدة عبر حسابه بموقع (تويتر): "أنا وحيد تماما (مسكين) في البيت الأبيض في انتظار عودة الديمقراطيين لإبرام صفقة بشأن أمن الحدود الذي تمس الحاجة إليه".

وقال ترامب إن عدم رغبة الديمقراطيين في إبرام الصفقة سيصبح أكثر تكلفة للبلاد من تمويل بناء الجدار، واصفا عناد خصومه السياسيين بـ"الجنون".

وطالب ترامب الكونغرس بالموافقة على إدراج تكاليف بناء الجدار بـ 5 مليارات دولار في الميزانية الحكومية المؤقتة للعام المالي 2019، لكن النواب الديمقراطيين رفضوا ذلك. وفشل الجمهوريون في الحصول على ما يكفي من الأصوات لإقرار الميزانية.

ونتيجة عدم توصل النواب الأمريكيين إلى توافق بشأن الميزانية أعلنت الحكومة الأمريكية، السبت الماضي، ما يسمى بـ"الإغلاق الحكومي"، أي توقف 9 مؤسسات حكومية عن العمل، الذي سيستمر على أقل التقدير حتى انطلاق دورة جديدة لعمل الكونغرس يوم 3 كانون الأول/ يناير المقبل.

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