دولي

غدًا.. التصويت على قانون حل الكنيست الإسرائيلي

غدًا.. التصويت على قانون حل الكنيست الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
تبدأ اليوم إجراءات حل الكنيست الإسرائيلي، حيث تقوم وزيرة القضاء، اييليت شاكيد، بإعداد مشروع قانون حكومي لحل الكنيست.

وقال موقع (مكان): ستطرح شاكيد، مشروع القانون اليوم على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع للتصويت عليه من خلال إجراء اتصالات هاتفية مع أعضائها.

ويتوقع أن ينتهي التصويت على مشروع هذا القانون بالقراءات الثلاث حتى يوم غد الأربعاء.

وقالت القناة الثانية: إن رئيس الكنيست سيجري غداً تصويتًا هاتفيًا على مشروع قانون حل الكنيست، استعدادا للتوجه الى انتخابات مبكرة.

وقد حدد التاسع من شهر نيسان/ أبريل المقبل، موعدا لإجراء الانتخابات العامة.

وقد تقرر تقديم موعد الانتخابات بعد أن فشل رؤساء الائتلاف في التوصل إلى صيغة متفق عليها بشأن قانون التجنيد وإعلان رئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد، نيته التصويت ضد مشروع هذا القانون.

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