دولي

تأجيل موعد إعلان "صفقة القرن"

تأجيل موعد إعلان "صفقة القرن"
الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الأميركي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
أكد مسؤول كبير في البيت الأبيض، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تنوي تأجيل إعلان خطتها المقترحة، لتحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، والمعروفة بـ "صفقة القرن"، إلى ما بعد إجراء الانتخابات البرلمانية في إسرائيل.

جاء ذلك، بعد ساعات من اتفاق الأحزاب المُشاركة في الحكومة الإسرائيلية، على الذهاب إلى انتخابات مبكّرة، ستجري في التاسع من نيسان/ أبريل المقبل، ما يعني أن واشنطن، لن تنشر مُقترحها قبل هذا التاريخ.

وكانت تقارير صحفية، قالت، قبل أسبوعين: إن الفريق الذي أعد الخُطة، لن ينشر مقترحه قبل شباط/ فبراير المقبل، وإن ترامب استجاب لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووافق على تأجيل إعلان الخطة، نظرا للأزمة السياسية التي تعصف في البلاد، عقب انسحاب حزب "يسرائيل بيتينو" من الحكومة.

ووفقا لتقديرات، فإن هذا الفريق الأميركي الذي أعد الخطة، سيُنهي عمله بمجرد إعلانها، وسيستلم فريق آخر مكانه، ليتولى بذل الجهود الدبلوماسية المتعلقة بتنفيذ الخطة.

وفي الشهر الماضي، نقلت القناة 10 في التلفزيون الإسرائيلي، عن مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، قوله في مؤتمر مغلق إنه "قريبا سنكون على استعداد لنشر خطة السلام"، مشيرا إلى أنه "لن يحب تفاصيلها أحد من الأطراف".

وقال غرينبلات: "ستكون هناك حاجة لتقديم التنازلات من الطرفين، لكننا على يقين، أنه إذا وافق الجانبان على الدخول في مفاوضات، فإنهم سيفهمون لماذا توصلنا إلى الاستنتاجات التي سنقترحها في الخطة".

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