ليفني: من أجل الانفصال عن الفلسطينيين يجب أن ننفصل عن نتنياهو

قالت زعيمة المعارضة في إسرائيل، تسيبي ليفني، اليوم الاثنين: إن "إسرائيل أقوى وأكثر أهمية من أي شيء"، وفق تعبيرها.



وأضافت في تصريحات عقب قرار الائتلاف الحكومة حل (كنيست) وتبكير موعد الانتخابات: "سنعيد الأمن إلى غلاف غزة والشمال والضفة، سوف نعيد الديمقراطية والمساواة إلى دولة الشعب اليهودي".



وتابعت ليفني في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية: "من أجل الانفصال عن الفلسطينيين، يجب أن ننفصل عن نتنياهو".



يشار إلى أن قادة أحزاب الائتلاف، قرروا حل (كنيست) الإسرائيلي، وإجراء الانتخابات في 9 نيسان/ أبريل 2019.



وقد اتخذ هذا القرار خلال جلسة عقدها رؤساء الائتلاف الحكومي بعد فشلهم في ردم الهوة القائمة بين مواقفهم من قانون التجنيد، وفق ما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة.

رام الله - دنيا الوطن