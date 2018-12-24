دولي

ليفني: من أجل الانفصال عن الفلسطينيين يجب أن ننفصل عن نتنياهو

ليفني: من أجل الانفصال عن الفلسطينيين يجب أن ننفصل عن نتنياهو
تسيبي ليفني
رام الله - دنيا الوطن
قالت زعيمة المعارضة في إسرائيل، تسيبي ليفني، اليوم الاثنين: إن "إسرائيل أقوى وأكثر أهمية من أي شيء"، وفق تعبيرها.

وأضافت في تصريحات عقب قرار الائتلاف الحكومة حل (كنيست) وتبكير موعد الانتخابات: "سنعيد الأمن إلى غلاف غزة والشمال والضفة، سوف نعيد الديمقراطية والمساواة إلى دولة الشعب اليهودي".

وتابعت ليفني في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية: "من أجل الانفصال عن الفلسطينيين، يجب أن ننفصل عن نتنياهو".

يشار إلى أن قادة أحزاب الائتلاف، قرروا حل (كنيست) الإسرائيلي، وإجراء الانتخابات في 9 نيسان/ أبريل 2019.

وقد اتخذ هذا القرار خلال جلسة عقدها رؤساء الائتلاف الحكومي بعد فشلهم في ردم الهوة القائمة بين مواقفهم من قانون التجنيد، وفق ما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة.

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