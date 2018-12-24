يائير لبيد: الحكومة لم تسقط اليوم وإنما سقطت منذ فترة طويلة

رام الله - دنيا الوطنهاجم زعيم حزب (هناك مستقبل) الإسرائيلي، يائير لبيد، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية: إن "الحكومة لم تسقط اليوم، وإنما سقطت منذ فترة طويلة، سقطت في الأمن، سقطت في تكلفة المعيشة، سقطت في المساواة".وأضاف: "انظروا إلى أين يأخذنا نتنياهو، حاول أن يخبرنا أن هناك حرباً في الشمال- وليس هناك حرب، حاول أن يخبرنا أنه لا توجد حرب في الجنوب- وهناك حرب، بسبب سجلاته الجنائية كل همّه اليوم هو البقاء السياسي".يشار إلى أن قادة أحزاب الائتلاف الحكومي في إسرائيل، قرروا اليوم حل (كنيست) الإسرائيلي، وإجراء الانتخابات في 9 نيسان/أبريل 2019.