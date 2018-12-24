تَخوُّف في إسرائيل من أمواج "تسونامي"

رام الله - دنيا الوطنتوقع خبراء إسرائيليون، أن تتعرض إسرائيل لـ "تسونامي"، بحري خلال فترة غير بعيدة، مشيرين إلى أن حدوث ذلك "ليس سوى مسألة وقت".ويبدو، أن أمواج المد العاتية "تسونامي" التي ضرب إندونيسيا قبل يومين، أثارت شبح واقعة مماثلة قد تضرب سواحل إسرائيل قريباً.ونقل موقع (واللا) عن عاموس سلمون كبير الباحثين في قسم المخاطر الجيولوجية، قوله: "تسونامي في إسرائيل ليس سوى مسألة وقت.. سيحدث بنسبة 100%".وأفاد عاموس سلمون بأن 25٪ من أحداث تسونامي في العالم، كانت في البحر الأبيض المتوسط، مضيفًا: أن الباحثين يتفقون على قرب حدوث تسونامي على السواحل الإسرائيلية.