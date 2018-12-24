دولي

البرلمان العربي يُطالب التشيك بعدم نقل سفارتها إلى القدس

البرلمان العربي يُطالب التشيك بعدم نقل سفارتها إلى القدس
رام الله - دنيا الوطن
طالب رئيس البرلمان العربي، مشعل السلمي، جمهورية التشيك، من خلال رسائل مكتوبة، وجهها لرئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الشيوخ، ووزير الخارجية، بعدم نقل سفارتها لدى القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) إلى القدس، والالتزام بقرارات الأمم المتحدة، وعدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس المحتلة.

وشدد رئيس البرلمان العربي في رسائله، على رفض البرلمان العربي التام لتصريحات رئيس جمهورية التشيك ميلوش زيمان، بشأن تعهده بنقل سفارة جمهورية التشيك لدى القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) إلى مدينة القدس، وما يمثله ذلك من انتهاكٍ للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وتحولٍ جذري في موقف جمهورية التشيك التي كانت في مقدمة الدول التي اعترفت بدولة فلسطين عام 1988م.

ودعا السلمي، البرلمان التشيكي بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس الشيوخ)، الطلب من رئيس جمهورية التشيك مراجعة موقفه والعدول عن تصريحاته، ومطالبة الحكومة التشيكية بعدم نقل سفارة جمهورية التشيك لدى القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) إلى القدس، وذلك بناء على العلاقات التاريخية والمصالح المشتركة بين الشعبين التشيكي والعربي.

وأكد رئيس البرلمان العربي في رسائله على ضرورة التزام جمهورية التشيك بما أقرته الأمم المتحدة من قرارات ذات صلة بمدينة القدس المحتلة، ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الجمعية العامة، ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والالتزام بالإجماع الدولي الذي عكسه القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 21 كانون الأول/ ديسمبر 2017م، الذي أكد أن أية قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة أو تركيبتها الديموغرافية ليس لها أي أثر قانوني، وأنها لاغية وباطلة، ويجب إلغاؤها امتثالًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ودعا القرار جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المحتلة، وعدم الاعتراف بأية إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات.

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