المعسكر الصهيوني: العد التنازلي لانتهاء ولاية نتانياهو قد بدأ

رام الله - دنيا الوطنرحب حزب (المعسكر الصهيوني) المعارض في إسرائيل، بتقديم موعد الانتخابات العامة.ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن رئيس الكتلة يوئيل حسون، أن العد التنازلي لانتهاء ولاية بنيامين نتانياهو قد بدأ، مضيفا أن على الجمهور أن يختار بين حكومة جمود أو حكومة امل.ودعا حسون أحزاب اليسار الى الانضمام الى معسكره، وفق ما نقلت الإذاعة.وأفادت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، أن قادة أحزاب الائتلاف، قرروا حل (كنيست) الإسرائيلي، وإجراء الانتخابات في 9 نيسان/أبريل 2019.