إجراء انتخابات في إبريل.. قادة الائتلاف الحكومي في إسرائيل يقررون حل الكنيست





وقد اتخذ هذا القرار خلال جلسة عقدها رؤساء الائتلاف الحكومي بعد فشلهم في ردم الهوة القائمة بين مواقفهم من قانون التجنيد، وفق ما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة.



وجاء في بيان صُدر في ختام الجلسة، أنه من "منطلق التحلي بالمسؤولية قومياً وحفاظاً على المال العام، قرر رؤساء الائتلاف الحكومة بالإجماع حل (كنيست) وتقديم موعد الانتخابات بعد أن أمضت الحكومة الراهنة أربع سنوات كاملة".





وأضافت الإذاعة: أن رؤساء الائتلاف، شددوا على مواصلة العمل البرلماني، فيما يدلي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ببيان لوسائل الإعلام، قبل التئام جلسة كتلة الليكود.

رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، أن قادة أحزاب الائتلاف، قرروا حل (كنيست) الإسرائيلي، وإجراء الانتخابات في 9 نيسان/أبريل 2019.